Com este panorama ao fim da 26ª rodada, os comandados de Lúcio Flávio só estão abaixo de um líder na história do Brasileirão disputado por pontos corridos. O Cruzeiro, na edição de 2013, estava com 59 pontos, 11 pontos a mais que o Grêmio, vice-líder com 48. A Raposa sagrou-se campeã.