As mudanças no Botafogo após a perda do título brasileiro de 1992 ficaram ainda mais nítidas entre quem vivenciava a rotina do clube. Titulares foram cedidos ou negociados e alguns jogadores da base começaram a subir rapidamente no Carioca (a competição foi disputada no segundo semestre). As contratações foram mais modestas, como o empréstimo do meia Macalé, que jogava no Cruzeiro.