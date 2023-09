A organizada havia publicado em uma rede social a frase "Antes morto que vermelho", com o intuito de mobilizar torcedores alvinegros para o clássico diante do Flamengo, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Por isto, a ABI solicitava denúncia e punição de R$ 100 mil ao Botafogo por ter desrespeitado o Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). De acordo com a Procuradoria, a conduta aconteceu em "ambiente virtual", não havendo margem para entrar em esfera desportiva, destacou: