Já o interesse do Botafogo em Eden Hazard não saiu do campo da especulação, até onde se sabe. No início de agosto, o jornal "Ás", da Espanha, citou o líder do Brasileirão como um dos três possíveis destinos do belga. Contudo, como citado pelo próprio jornal, o Glorioso não apresentou nenhuma proposta ao ponta. Hazard não joga desde maio e, após deixar o Real Madrid, segue em busca de um novo time.