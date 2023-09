Os convidados da festa ficaram concentrados na parte destinada à zona mista, antes da escada de acesso ao campo, onde são feitas as entrevistas pós- jogo. Na sequência, o aniversariante e seus amigos tiveram acesso ao gramado e conseguiram bater uma bolinha no tapetinho do líder do Campeonato Brasileiro. Já o parabéns de Rhavi foi cantado dentro do vestiário do estádio.