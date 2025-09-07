Botafogo presenteia ídolo Luiz Henrique com nova camisa: ‘Aura de campeão’
Camisa sete conduziu o Glorioso aos títulos da Libertadores e do Brasileirão em 2024
- Matéria
- Mais Notícias
O Botafogo presenteou o atacante Luiz Henrique com a nova terceira camisa da linha de uniformes 2025/2026. O jogador, ídolo do Alvinegro, recebeu o presente na Granja Comary, em Teresópolis, em dia de treino da Seleção Brasileira.
Ingressos de São Paulo x Botafogo estão à venda: veja preços e onde comprar
São Paulo
Marçal opina sobre trocas no elenco do Botafogo em 2025: ‘Temos sentido pouco’
Botafogo
Primeiro jogador estrangeiro do Botafogo; veja quem foi e o ano
Lancepédia
➡️ Exclusivo: Luiz Henrique curte momento com a família após vitória do Brasil
➡️ ‘Dia do Botafogo Continental’ pode ser criado no Rio de Janeiro; entenda
Quando o item foi lançado para comercialização, Luiz Henrique respondeu publicação do Botafogo falando que, já que estava no Rio para se apresentar à Seleção, aproveitaria para comprar. A camisa branca, com o número sete, entrou para a história do clube.
Foi com ela que Luiz Henrique marcou o primeiro gol do Botafogo na final da Libertadores sobre o Atlético-MG, em Buenos Aires, no dia 30 de novembro de 2024. O Glorioso venceu o Galo por 3 a 1 - "LH", como é conhecido, ainda sofreu um pênalti, este convertido por Alex Telles.
Luiz Henrique brilhou com a Amarelinha no duelo com o Chile, no Maracanã, no último dia 4/9. Ele foi pedido por milhares de torcedores, entrou no segundo tempo e fez jogadas do segundo e terceiro gols, marcados por Lucas Paquetá e Bruno Guimarães.
➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo
Contratado como grande aposta de John Textor para ser destaque na temporada passada, o "Pantera Negra" disputou 55 partidas com a camisa do Botafogo e marcou 12 gols. Ele também conquistou o título brasileiro e foi eleito o melhor jogador da América do Sul.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias