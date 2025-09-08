Chris Ramos fica à disposição do Botafogo e conta com prestígio de Davide Ancelotti
Atacante espanhol passou por protocolo de concussão e reforçará contra o Vasco
Desfalque na goleada por 4 a 1 sobre o Bragantino pelo Brasileirão, antes da pausa para a Data Fifa, por causa do protocolo de concussão, Chris Ramos volta a ficar à disposição de Davide Ancelotti. O Botafogo volta a campo na quinta-feira (11), contra o Vasco, no Nilton Santos, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil.
Chris Ramos, contratado na última janela de transferências, estreou com tudo e marcou dois gols na vitória por 3 a 1 sobre o Juventude. No compromisso seguinte, contra o Vasco, um choque de cabeça o tirou da partida em São Januário e do duelo com o Bragantino - o protocolo de concussão afasta o jogador por, no mínimo, cinco dias.
A confiança do professor já foi conquistada. O centroavante espanhol lembrou que Davide Ancelotti foi fundamental até mesmo em sua chegada ao clube carioca por conhecê-lo no futebol europeu.
— Um dos principais motivos pelos quais vim para cá foi por causa dele, por causa do seu interesse. Ele já me conhecia da Espanha, de termos jogado um contra o outro. Ele sabia sobre mim, conhecia minhas características, minhas qualidades e, desde o início, me deu essa confiança e essa vontade de vir para cá. Sou totalmente grato a ele, porque ele também é um ótimo treinador — disse, em entrevista à rádio espanhola “Canal Sur”.
— Ele teve um dos melhores treinadores da história do futebol tanto como pai quanto como treinador. E, no fim das contas, acho que, só pelos anos que passou com ele, por tudo o que ele conseguiu absorver e aprender, vocês podem imaginar como ele deve ser como treinador — completou Chris Ramos.
Chris Ramos chegou como opção a Arthur Cabral, mas já até formou dupla com o centroavante titular. Contra o Vasco, o novo camisa nove foi escalado em uma formação com dois homens altos na frente e, com isso, o Botafogo levou muita vantagem no jogo aéreo. Em compensação, o sistema mostrou fragilidade na recomposição.
Com o atacante espanhol à disposição, o Botafogo decidirá em casa a vaga na semifinal da Copa do Brasil. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis.
