Botafogo lidera ranking de lesões em 2025, mas projeta melhora

Botafogo foi o clube brasileiro com mais problemas médicos ao longo de 2025. Ao total, a equipe sofreu 55 afastamentos por lesão na temporada, aumento superior a 50% em relação a 2024, quando o Alvinegro registrou 36 baixas. O cenário, contudo, é de melhora para o início de 2026.

Internamente, a condução da preparação física foi tratada como um dos fatores para o cenário. O preparador Luca Guerra foi desligado após críticas relacionadas à carga elevada de treinos e à falta de alinhamento com outros setores do clube. Na ocasião, o então técnico Davide Ancelotti discordou da decisão e deixou o cargo junto com o profissional. Desde a chegada de Ancelotti, o Botafogo passou a registrar, em média, um novo problema médico a cada quatro dias.

A temporada de 2025 terminou como a segunda com mais lesões desde o início da era SAF. Apenas 2022, com 66 casos, teve número superior. Savarino foi o atleta com mais passagens pelo departamento médico, com sete ocorrências, enquanto Bastos desfalcou o time em 61 partidas por questões físicas.

Confira os times com mais lesões em 2025

1 . Botafogo - 55 lesões 2 . Fortaleza - 53 3 . Internacional - 50 4 . Vitória - 50 5 . Grêmio - 49 6 . São Paulo - 49 7 . Bragantino - 44 8 . Fluminense - 44 9 . Corinthians - 43 10 . Sport - 40

Departamento médico começa a esvaziar

Após um ano marcado por ausências, o Botafogo inicia 2026 com redução no número de atletas em recuperação. O médico do clube, Gustavo Dutra, confirmou em entrevista ao "Canal do TF", no YouTube, que o goleiro Neto e o zagueiro Bastos estão liberados para a pré-temporada.

— Um cara com o nome dele, com 15 anos de Europa, jogou nos clubes que jogou e falou "não, calma aí, eu quero treinar mais duas semanas". É tirar o chapéu para o cara. Então ele já volta… Volta com o grupo — afirmou Dutra, ao comentar a decisão de Neto de antecipar o retorno aos trabalhos após cirurgia na coxa direita.

Bastos, por sua vez, enfrentou uma sequência de lesões no joelho ao longo do ano. O zagueiro sofreu o primeiro problema em fevereiro e não voltou a atuar na temporada. Segundo o departamento médico, ele está apto para iniciar normalmente os trabalhos no dia 4 de janeiro, data da reapresentação do elenco.

No momento, apenas Kaio Pantaleão permanece em recuperação. Contratado em junho, o defensor rompeu o ligamento do joelho em outubro, passou por cirurgia e tem previsão de retorno apenas para outubro de 2026.

