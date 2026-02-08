Anselmi analisa derrota do Botafogo para o Vasco e destaca parte defensiva

Classificado para as quartas de final do Campeonato Carioca, o Botafogo, utilizando seus jovens do sub-20, perdeu por 2 a 0 para o Vasco em São Januário. O técnico Martín Anselmi lamentou o contexto da partida, modificado após a expulsão de Marquinhos no fim do primeiro tempo.

Anselmi aproveitou a entrevista coletiva após o clássico para celebrar mais um jogo completo do zagueiro Bastos e explicar a saída de Barboza. O treinador também viu como ponto negativo a organização defensiva.

— Feliz, porque Bastos já completou seu segundo jogo. Vamos precisar dele, é um jogador muito importante, sabemos o que ele representa para a camisa do Botafogo. Alexander (Barboza) não podia continuar no segundo tempo, não temos outro jogador canhoto para jogar na defesa. Tínhamos planejado que ele só jogaria um tempo. Creio que os demais jogadores fizeram um trabalho muito bom. Terminar o primeiro tempo com um a menos, obviamente, para a segunda metade, a fortaleza defensiva não foi a mesma — disse Anselmi.

O planejamento inicial era de time com Léo Linck, Bastos e o restante do sub-20. Com a pressão da Ferj, o Botafogo teve de escalar mais jogadores do grupo principal e, mesmo assim, o desempenho não foi o esperado.

— Temos que começar a treinar amanhã. Não quero deixar de felicitar o Rodrigo Bellão e a sua comissão. Ficamos muito orgulhosos no clube por como estão trabalhando seus jovens. Por competirem hoje contra os melhores jogadores que tem o Vasco da Gama. Acho que demonstraram muita valentia para representar a camisa do Boafogo, ficamos muito orgulhosos deles. Acho que merecíamos fazer um gol. A partir de amanhã, seguimos — destacou.

Próximos compromissos do Botafogo

O Glorioso volta a campo na quinta-feira (12), contra o Fluminense, no Maracanã, em duelo válido pela terceira rodada do Brasileirao. Pelo Estadual, o próximo compromisso será no dia 15 (domingo), contra o Flamengo, pela fase quartas de final, no Nilton Santos.

