As melhores campanhas do Botafogo foram justamente nas quartas de final. Em 2008, o Alvinegro voltou à Sul-Americana após terminar o Brasileirão de 2007 em 9º lugar. No torneio, bateu o América de Cali (COL) nas oitavas, por 3 a 2, e chegou às quartas de final, quando perdeu por 4 a 2 no agregado, para o Estudiantes (ARG).