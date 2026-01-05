Primeira contratação da SAF do Botafogo no início de 2022, o zagueiro Philipe Sampaio ficou livre de contrato e se despediu do Glorioso na noite do último domingo (4). O jogador, que chegou a ser emprestado, cumpria seu vínculo enquanto se recuperava e lesão.

continua após a publicidade

➡️ Janela aberta: quais são os planos do Botafogo?

— Hoje me despeço de um clube muito importante na minha vida, que me abriu as portas em 2022 e pude realizar alguns sonhos. Agradeço a todo torcedor, funcionário e jogador que fez parte dessa trajetória. Foram anos especiais cumprindo o propósito de Deus. Sempre estarei na torcida. Obrigado por tudo, Botafogo — escreveu Sampaio, em publicação nas redes sociais.

O contrato do defensor havia sido renovado até o dia 31 de dezembro de 2025, quando já estava apto a assinar um pré-acordo. O atleta teve um problema quando estava emprestado ao Atlético-GO e ainda sofreu com lesão muscular durante a recuperação. Philipe Sampaio não entra em campo desde 14 de setembro de 2024.

continua após a publicidade

Passagem pelo Botafogo

Philipe Sampaio foi o primeiro nome anunciado pela gestão de John Textor, em março de 2022. Com a camisa alvinegra, o defensor, contratado junto ao Guingamp, da França, disputou 45 jogos e marcou um gol.

Na passagem pelo Botafogo, o agora zagueiro de 31 anos foi mais utilizado no primeiro ano de contrato, quando o Glorioso acabara de retornar à elite do Brasileirão. Depois disso, em 2024, foi emprestado ao RWD Molenbeek (atual RWDM Brussels), da Bélgica, também gerido por John Textor, e para o Atlético-GO, com cinco jogos no time europeu e uma partida na equipe brasileira.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo