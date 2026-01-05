Janela aberta: quais são os planos do Botafogo?

Está aberta a partir desta segunda (5) a primeira janela de transferências de 2026, que terá duração até o dia 3 de março. O Botafogo prometeu ser ativo, já acertou três contratações, avançou por um dos grandes desejos do pedido e definiu suas prioridades para o trabalho de Martín Anselmi.

Desembarcaram no Rio de Janeiro até o momento três novos nomes para o elenco Alviengro. Trata-se dos zagueiros Riquelme Felipe — a princípio para atividades no sub-20 — e Ythallo, e o atacante Lucas Villalba. O volante Cristian Medina, do Estudiantes, é nome que levanta confiança por acerto na SAF.

O novo técnico, o argentino Martín Anselmi, participa do planejamento e já indicou as prioridades para manutenção do elenco, com peças pontuais. O Botafogo, vale lembrar, perdeu o volante Marlon Freitas, anunciado pelo Palmeiras, e tem sondagens de times do Brasil e do exterior por destaques de outros setores, como é o caso do venezuelano Savarino, na mira do Fluminense.

Marlon Freitas foi anunciado pelo Palmeiras (Foto: Vitor Silva / Botafogo)

Prioridades do Botafogo

De olho em peças pontuais para 2026, o Botafogo planeja avançar em negociações por mais um zagueiro pela direita, um jogador do lado esquerdo, que atue como lateral ou ala, e mais um volante. A chegada de mais um centroavante, conforme apurou a reportagem, no momento, só em caso de grande oportunidade de mercado.

Já em atividade no CT Lonier, o Botafogo fará sua estreia na temporada no próximo dia 15, contra a Portuguesa, às 19h (de Brasília), no Estádio Luso Brasileiro.

