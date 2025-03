Adversário do Botafogo na Libertadores tem investimento revolucionário no futebol do país

O Botafogo conheceu os seus primeiros adversários na Libertadores 2025, em sorteio realizado na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai, na última segunda-feira (17). Um deles é o Estudiantes, equipe argentina que está revolucionando o modelo de gestão do futebol no país.

A realidade financeira dos times argentinos nos últimos anos entra em completo contraste com o momento do futebol brasileiro. Enquanto as equipes do Brasil se transformam em SAFs e batem cada vez mais recordes econômicos para o mercado esportivo nacional, a Associação do Futebol Argentino (AFA) proíbe esse tipo de gestão no regulamento. Porém, o Estudiantes desponta como principal opositor para escapar desse cenário.

O clube está em negociação com o empresário norte-americano Foster Gillett. Juan Sebastián Verón, presidente da equipe argentina, assinou um acordo por aporte progressivo que ultrapassa os 500 milhões de dólares, cerca de R$ 3,1 bilhões na cotação atual. A ideia é que esse dinheiro seja aplicado tanto no futebol masculino como no feminino, além de prever um investimento para a melhoria de infraestrutura do CT e do próprio Estádio Jorge Luis Hirschi, também conhecido como UNO.

Verón é crítico do campeonato com mais de 20 equipes e também faz duras cobranças contra a AFA para a permissão de investimento externo no futebol.

O modelo negócio é bem parecido com o que acontece no Brasil, e com o próprio Botafogo, de John Textor. Mas, com a proibição da AFA, a saída que o Estudiantes encontrou para viabilizar o investimento milionário foi ceder um percentual de venda de atletas em forma de contrapartida para Gillett.

Com a chegada do aporte, o Pincharrata já tem feito revoluções no mercado argentino nesta janela de transferências. A chegada de Cristian Medina, meio-campista do Boca Juniors, por 15 milhões de dólares (R$ 93,1 milhões) despontou como principal movimentação para elevar o nível do plantel. O jogador, inclusive, chegou alvo de clubes brasileiro e diferentes equipes em todo o continente.

A discussão da proibição das SADs cresceu a ponto de se tornar um embate com o presidente Javier Milei. O mandatário argentino busca mudar a situação financeira dos clubes argentinos e é a favor do investimento privado no futebol. Milei chegou a publicar um decreto que previa a mudança da Lei Geral de Sociedades para permitir que as associações esportivas se tornem Sociedades Anônimas caso dois terços dos associados aprovem. A AFA foi contra a medida, e chegou a consultar a FIFA dizendo que essa intervenção do governo argentino no estatuto da federação pode acarretar em punições para a seleção. A FIFA veda a intromissão de governos em suas federações afiliadas.

Estudiantes no campo e bola

Tetra campeão da Libertadores, o Estudiantes soma 17 participações no torneio internacional, e é o atual campeão da Copa da Liga da Argentina, confirmando a vaga para esta edição. Na última temporada, a equipe ficou pelo caminho na fase de grupos.

Em 2025, a equipe argentina é o atual quinto colocado do Grupo A no campeonato de Apertura da Argentina. Em 10 jogos, são cinco vitórias, quatro empates e uma derrota, com 19 pontos conquistados.

O time comandado por Eduardo Domínguez, conta com jogadores conhecidos do torcedor brasileiro: o volante Gabriel Neves e o atacante Lucas Alario tiveram passagens apagadas pelo Brasil, defendendo São Paulo e Internacional, respectivamente.

Os jogos do Botafogo

1ª rodada - Universidad del Chile x Botafogo - Estádio Nacional del Chile

2ª rodada - Botafogo x Carabobo - Estádio Nilton Santos

3ª rodada - Estudiantes x Botafogo - Estádio Jorge Luis Hirschi

4ª rodada - Botafogo x Universidad del Chile - Estádio Nilton Santos

5ª rodada - Carabobo x Botafogo - Estádio Misael Delgado

6ª rodada - Botafogo x Estudiantes - Estádio Nilton Santos

O Botafogo volta a campo contra o Palmeiras, na primeira rodada do Brasileirão, no sábado, dia 29 de março, às 16h (de Brasília), no Allianz Parque. Já na Libertadores, a equipe comandada por Renato Paova faz sua estreia contra o Universidad del Chile, em Santiago, no dia 2 de abril. Em seguida, enfrente o Carabobo no Nilton Santos, e viaja para La Plata, na terceira rodada, para duelo contra o Estudiantes.