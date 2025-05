Torcedores do Botafogo picharam os muros do Estádio Nilton Santos na madrugada desta terça-feira (6). Os alvos dos alvinegros foram John Textor, dono da SAF, e Renato Paiva, treinador do Glorioso. As cobranças foram na véspera da partida da equipe contra o Carabobo, da Venezuela, pela fase de grupos da Libertadores.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Em resposta à declaração de Textor, que afirmou que a temporada do futebol brasileiro "só começa em abril". O empresário norte-americano adotou esses discurso durante o período que levou para contratar Renato Paiva.

- O ano começa quando? 2025 tá acabando! Acorda, John Textor - protestaram os torcedores.

Protesto da torcida do Botafogo contra John Textor no Nilton Santos (Foto: Reprodução)

Além de Textor: torcedores do Botafogo pedem a demissão de Renato Paiva

O treinador do Botafogo ainda não agradou os torcedores. Uma das pichações pediam a demissão do português.

- Fora Paiva. Burro e medíocre - picharam os alvinegros.

Torcedores do Botafogo pedem a demissão de Renato Paiva (Foto: Reprodução)

Botafogo encara o Carabobo

Com apenas uma vitória na competição continental, e justamente diante do Carabobo, o Botafogo está fora da zona de classificação à próxima fase da Libertadores. A liderança do grupo é da Universidad de Chile, que tem 7 pontos e, na quarta, recebe o Estudiantes, vice-líder com 6.

continua após a publicidade

Para a partida com os venezuelanos, o técnico Renato Paiva terá muitos problemas para resolver na escalação. Alexander Barboza, Savarino e Matheus Martins se lesionaram recentemente e estão fora. Eles se juntam a Bastos e Santi Rodríguez, entregues aos médicos há mais tempo.

Confira as informações do jogo entre Carabobo e Botafogo pela Libertadores

✅ FICHA TÉCNICA

CARABOBO X BOTAFOGO

4ª RODADA – LIBERTADORES - GRUPO A

📆 Data e horário: Terça-feira, 6 de maio de 2025, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Misael Delgado, em Valência (VEN)

📺 Onde assistir: ESPN 4 e Disney+

continua após a publicidade

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Carlos Paul Benítez (PAR)

🚩 Assistentes: Miclíades Saldívar (PAR) e Eduardo Britos (PAR)

🖥️ VAR: Franklin Congo (EQU)