Newton de zagueiro? Davide explica escolha na defesa do Botafogo

O Botafogo ficou no empate por 2 a 2 com o Santos, em casa, no último domingo (26), e se complicou na luta por uma vaga na próxima Libertadores ligando o alerta para aproximação dos adversários. Em campo, uma escolha do técnico Davide Ancelotti causou estranheza e prejudicou o desempenho defensivo, que foi a escalação de Newton como zagueiro.

continua após a publicidade

➡️ Botafogo começa a ver vaga na Libertadores ficar ameaçada

O volante vem sendo um dos destaques do Glorioso no segundo semestre atuado no meio-campo, como primeiro homem do setor. Deslocado para a zaga, formou dupla com Alexander Barboza e não foi bem na improvisação. O italiano explicou a escolha.

— Hoje jogou o Newton porque precisava de um jogador mais rápido, do lado do Barboza, porque queria um jogador com uma boa saída de bola, porque o trabalho defensivo dos dois atacantes do Santos não é um trabalho muito forte. Então podíamos ter essa oportunidade de ter uma saída de bola bastante limpa, bastante fácil. Acho que foi assim. Com o Marlon, o Newton e o Barboza tivemos uma saída de bola na primeira e na segunda etapa também bastante fácil — disse.

continua após a publicidade

Newton melhorou a saída de bola no setor, mas mostrou problemas de posicionamento e tempo de bola jogando na primeira linha. No gol de Souza, do Santos, o jogador chegou atrasado e, ao cortar, viu o jovem lateral se antecipar para chegar junto na dividida e levar a melhor. Em outra, foi facilmente superado por Lautaro Díaz e contou com recomposição e ótima intervenção do goleiro Léo Linck.

Davide Ancelotti, técnico do Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Botafogo com problemas

O técnico Davide Ancelotti perdeu Kaio Pantaleão para o restante da temporada após lesão no joelho e, desde então, vem tentando encontrar uma solução. Marçal fazia o setor, mas se lesionou, e David Ricardo estava suspenso do duelo com o Santos pelo terceiro cartão amarelo.

continua após a publicidade

Havia apenas uma peça de ofício na zaga à disposição e justamente pelo lado direito, que era Gabriel Silva. O zagueiro contratado junto ao Volta Redonda, no entanto, foi preterido para a improvisação de Newton.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Com 47 pontos na sexta colocação e em situação crítica, o Botafogo volta a campo no sábado (1/11), contra o Mirassol, fora de casa.