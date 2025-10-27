Botafogo começa a ver vaga na Libertadores ficar ameaçada

Definida como "vital para o futuro do clube" pelo técnico Davide Ancelotti, a vaga do Botafogo na Libertadores do próximo ano começa a ficar ameaçada. O tropeço em casa diante do Santos nesse domingo (26) deixou o time carioca a oito pontos do Mirassol, atual quarto colocado no Brasileirão e hoje o último a garantir vaga na fase de grupos. Mas mesmo as vagas indiretas, com a disputa da fase prévia do torneio continental, já estão sob risco.

Isso porque, com a vitória por 1 a 0 sobre o Internacional no sábado, o Fluminense chegou aos 47 pontos e está a apenas três do Botafogo. Só que o tricolor tem um jogo a menos, e se vencer o duelo atrasado diante do Ceará, na quarta-feira, no Maracanã, o time do técnico Luis Zubeldía irá ultrapassar o rival carioca por ter uma vitória a mais.

Pelos critérios atuais, os quatro primeiros colocados do Brasileirão garantem vaga na fase de grupos da Libertadores, enquanto o quinto e o sexto colocados entram na fase preliminar.

Apesar disso, Davide Ancelotti evita classificar como de caráter decisivo para a classificação à Libertadores o duelo do Botafogo diante do Mirassol, no próximo sábado, 1º e novembro, no interior paulista.

— Não vai ser decisivo, mas vai ser importante. Tem muitos times que estão brigando por essa vaga, e acho que vai ser assim até o último jogo. É um jogo muito importante, sabemos disso claramente, mas acho que ainda não vai ser decisivo — considera o treinador do Botafogo.

Na mira do Botafogo, G-6 para a Libertadores pode virar até mesmo G-8

Uma possível boa notícia é que o G-6, que já é citado por Davide Ancelotti como objetivo do Botafogo no restante da temporada, poderá se transformar até mesmo em G-8.

Isso irá acontecer se entre os seis primeiros do Brasileirão estiveram também os campeões da Libertadores e da Copa do Brasil. Palmeiras e Flamengo ainda podem levar a competição continental, enquanto Cruzeiro e Fluminense estão na briga pela Copa do Brasil.