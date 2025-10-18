menu hamburguer
Nathan Fernandes sofre lesão e preocupa o Botafogo

Atacante sofreu lesão durante treino no CT Lonier e pode voltar apenas em 2026

Leonardo Bessa
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/10/2025
17:15
Nathan Fernandes pode desfalcar o Botafogo até 2026 (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
Nathan Fernandes pode desfalcar o Botafogo até 2026 (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
Recuperado de uma fratura no antebraço, o atacante Nathan Fernandes agora preocupa o Botafogo até o fim da temporada. Em boletim médico divulgado neste sábado (19), o clube atualizou a condição física do jogador revelando, desta vez, uma lesão muscular.

Nathan Fernandes sofreu problema no músculo posterior da coxa direita no treinamento da última quinta-feira (16). A previsão de retorno é entre seis e oito semanas — projetando o máximo, o atacante perderia o restante da temporada, assim como o goleiro Neto e o zagueiro Kaio Pantaleão.

No último mês, Nathan sofreu a lesão por trauma durante período de atividades da Seleção Brasileira Sub-20 em Atibaia-SP, em preparação para a Copa do Mundo. O atacante pisou na bola em um treino de bola parada e, ao apoiar, teve a fratura no antebraço. Ele havia sido liberado após cirurgia e recondicionamento físico no CT Lonier.

Nathan Fernandes, do Botafogo, treinava com a Seleção Sub-20 (Foto: Nelson Terme/CBF)
Nathan Fernandes, do Botafogo, treinava com a Seleção Sub-20 (Foto: Nelson Terme/CBF)

O desfalque do ex-Grêmio, que custou cerca de R$ 55 milhões, aumenta a lista de preocupações do técnico Davide Ancelotti. Para o jogo contra o Ceará, neste domingo (19), o italiano também não contará com os lesionados Savarino, com dores musculares, e Arthur Cabral, com fratura na mão direita, e outros que já estavam afastados, como Danilo, Montoro e Alex Telles.

O Botafogo soma 43 pontos no Campeonato Brasileiro e ocupa a quinta colocação, com apenas dois à frente do Fluminense, primeiro time fora do G-6. A equipe luta por uma vaga na próxima Libertadores e vê o alto número de desfalques resultar na queda de desempenho.

circulo com pontos dentroTudo sobre

