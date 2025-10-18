Botafogo visita o Ceará com novos desfalques no time titular; veja relacionados

Segue a dificuldade do técnico Davide Ancelotti em firmar uma escalação titular no Botafogo para o Campeonato Brasileiro. Neste domingo (19), às 18h30 (de Brasília), o Glorioso vai a campo contra o Ceará, fora de casa, e não terá pilares da equipe.

continua após a publicidade

➡️ Botafogo de Davide Ancelotti tem aproveitamento pior que o de Renato Paiva; veja

➡️ Ex-Botafogo, Renato Paiva critica John Textor: ‘Não sou fantoche’

O Botafogo não terá o zagueiro Alexander Barboza e o volante Marlon Freitas, líderes do grupo e referências técnicas, que cumprirão suspensão por terceiro cartão amarelo. No ataque, Arthur Cabral fica fora por fratura na mão direita na partida diante do Flamengo, assim como Savarino, com dores musculares.

Alexander Barboza desfalca o Botafogo contra o Ceará (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

A tendência é que o Glorioso tenha dupla de zaga formada por Gabriel Silva e David Ricardo. Marçal foi improvisado na derrota para o Flamengo, por, de acordo com Davide, estar bem fisicamente, mas falhou em dois gols e prejudicou na saída de bola. No meio, Allan deve permanecer para jogar ao lado de Newton, que retorna de suspensão.

continua após a publicidade

Vitinho, que estava com a Seleção Brasileira na Data Fifa, também fica à disposição para a partida. O lateral-direito não voltou a tempo para o clássico, e Mateo Ponte assumiu a vaga.

Veja os relacionados pelo Botafogo:

Goleiros: Léo Linck, Raul e Cristhian Loor.

Defensores: Cuiabano, David Ricardo, Gabriel Silva, Marçal, Marquinhos, Mateo Ponte e Vitinho.

Volantes: Allan e Newton.

Meias: Cauã Zappelini, Joaquín Correa e Santi Rodríguez;

Atacantes: Artur, Chris Ramos, Jeffinho, Kadir, Mastriani e Matheus Martins.

Davide Ancelotti já se acostumou a isso, mas ainda não encontrou uma saída para fazer o Botafogo render. As trocas constantes no 11 inicial vêm deixando o Alvinegro confuso dentro de campo e conflitando com o que pensa o projeto, de ter um padrão de jogo bem definido.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Com 43 pontos, o Botafogo está na quinta colocação do Campeonato Brasileiro e quer voltar aos trilhos na reta final da luta por uma vaga na próxima Libertadores. Nos últimos cinco jogos, são três derrotas, um empate e uma vitória.