Botafogo x Santos: ingressos à venda para duelo pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, no próximo domingo (26)
O Botafogo abriu comercialização de ingressos para a partida contra o Santos, no próximo domingo (26), no Estádio Nilton Santos, às 16h (de Brasília), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os primeiros liberados para garantirem seus bilhetes foram os sócios-torcedores cadastrados no Plano Glorioso. Clique aqui para comprar:
A ordem de abertura será: Plano Glorioso (18/10, às 12h), Plano Alvinegro (18/10, às 18h), Plano Preto (19/10, às 10h), Plano Branco (19/10, às 14h), Público Geral (21/10, às 12h), Vendas Físicas (24/10, às 9h).
O acesso ao setores do Nilton Santos será feito exclusivamente por biometria facial. Todos os torcedores, incluindo gratuidades – com exceção de crianças até 12 anos -, devem ter conta na Ingresse e cadastrar a biometria facial no site.
Serviço de Botafogo x Santos:
Jogo: Botafogo x Santos
Data/Horário: 26/10, 16h00
Local: Estádio Nilton Santos
Abertura dos Portões: 14h00
Abertura do Estacionamento: 12h00
SETORES EM FUNCIONAMENTO: Norte, Leste Superior, Leste Inferior e Oeste Inferior; Sul (Santos)
VALORES DOS INGRESSOS:
LESTE INFERIOR
Plano Glorioso – Check-in Grátis – Convidado Glorioso R$40,00
Plano Alvinegro – Check-in Grátis
Alvinegro OFF Rio: R$20,00
Preto: R$40,00
Branco: R$50,00
Inteira: R$100,00
Meia: R$50,00
LESTE SUPERIOR
Plano Glorioso – Check-in Grátis – Convidado Glorioso R$24,00
Plano Alvinegro – Check-in Grátis
Alvinegro OFF Rio: R$12,00
Preto: R$24,00
Branco: R$30,00
Inteira: R$100,00
Meia: R$50,00
NORTE
Plano Glorioso – Check-in Grátis – Convidado Glorioso R$16,00
Plano Alvinegro – Check-in Grátis
Alvinegro OFF Rio: R$8,00
Preto: R$16,00
Branco: R$20,00
Inteira: R$40,00
Meia: R$20,00
