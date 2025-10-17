Depois da derrota no clássico, o Botafogo entra pressionado nas dez rodadas finais do Brasileirão. Em quinto, com 43 pontos, a equipe viu o Mirassol se distanciar e abrir seis de diferença. Se quiser conquistar uma vaga direta na Libertadores de 2026, o Alvinegro precisará de um bom aproveitamento na reta final.

Entre os jogos que faltam, serão cinco em casa e cinco fora, dois confrontos diretos pela vaga no G4 e quatro duelos contra times que hoje brigam para não cair. As duas temporadas anteriores mostram dois extremos do Alvinegro: em 2024, foram seis vitórias e quatro empates, enquanto em 2023 foram cinco derrotas e cinco empates.

Jogos do Botafogo até o final do Brasileirão

Na 29ª rodada, disputada no domingo (19), viaja para enfrentar o Ceará, 11º colocado. De olho na vaga direta para a Libertadores, enfrenta o o Mirassol (31ª) e Cruzeiro (37ª), também longe de seus domínios. Terá ainda um clássico contra o Vasco (32ª) no Nilton Santos, com peso importante já que o Cruz-Maltino sonha com o G6.

Dentre os que lutam contra o rebaixamento, enfrenta o Vitória (33ª) fora de casa e, no Rio de Janeiro, recebe o Santos (30ª), o Sport (34ª) e o Fortaleza (38ª), jogo que fecha o Brasileirão. Além deles, pega o Grêmio (35ª) e o Corinthians (36ª), que estão no meio da tabela, mas podem chegar na a pré-Libertadores.

29ª rodada, 19/10: Ceará x Botafogo 30ª rodada, 26/10: Botafogo x Santos 31ª rodada, 1/11: Mirassol x Botafogo 32ª rodada, 5/11: Botafogo x Vasco 33ª rodada, 9/11: Vitória x Botafogo 34ª rodada, 19/11: Botafogo x Sport 35ª rodada, 23/11: Botafogo x Grêmio 36ª rodada, 30/11: Corinthians x Botafogo 37ª rodada, 3/12: Cruzeiro x Botafogo 38ª rodada, 7/12: Botafogo x Fortaleza

