Montoro projeta retorno ao Botafogo nas últimas rodadas do Brasileirão

Um dos destaques do Botafogo, Álvaro Montoro se recupera de fratura na clavícula direita em jogo da Argentina na Copa do Mundo Sub-20. O jogador, contratado no meio do ano junto ao Vélez, falou sobre sua recuperação e projetou retorno em cerca de 45 dias. Ele se lesionou nas oitavas de final da competição, no duelo com a Nigéria.

Montoro passou por cirurgia em seu país e já deu início ao tratamento, com a articulação imobilizada. Caso a previsão se concretize, o camisa 8 poderá ficar à disposição para os jogos contra Corinthians, Cruzeiro e Fortaleza, pelas três últimas rodadas do Brasileirão.

— Estou bem, sem dor. Deram um mês e meio a partir da cirurgia. Quando caí, escutei um estalo e já vi que tinha me lesionado. Eu me levantei pálido, sabia que tinha me machucado. Agora estou contando os dias para voltar a jogar pelo Botafogo — disse Montoro, em entrevista ao programa "Equipo F", da ESPN Argentina.

Montoro, do Botafogo, em ação pela Argentina na Copa do Mundo Sub-20 (Foto: Rodrigo Arangua/AFP)

O jogador é tratado como joia pela torcida do Botafogo e vem fazendo falta no time comandado por Davide Ancelotti. O meia-atacante escancarou o carinho que tem pelo clube.

— É muito bom jogar no Brasil. Te fazem se sentir em casa, porque na Argentina o futebol é muito emocionante, mas o mesmo acontece no Brasil. No Brasil as pessoas são malucas, os torcedores, tudo o mais… Nesse sentido, é muito parecido com a Argentina. As pessoas dão muito carinho, isso é muito importante, porque você tem que se adaptar a um novo lugar, com um idioma diferente. O clube é muito bem organizado, então isso ajuda.

A Argentina decidirá a Copa do Mundo Sub-20 no domingo (19), às 20h (de Brasília), contra Marrocos.