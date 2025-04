Não é só o ataque: Botafogo agora se depara com problemas na defesa

A defesa foi um dos pilares do Botafogo campeão brasileiro do ano passado, mas no atual Brasileirão começa a ser motivo de dor de cabeça. Depois de passar as duas primeiras rodadas sem ser vazado, o time sofreu quatro gols nos últimos três jogos. Resultado: duas derrotas, um empate, algumas vaias e muitos questionamentos.

A defesa do Botafogo foi vazada nas derrotas por 1 a 0 para Bragantino e Atlético-MG, fora de casa; e no empate por 2 a 2 com o São Paulo. Isso, somado ao fato de que o time de Renato Paiva tem marcado poucos gols — foram os mesmos quatro em cinco rodadas — tem feito o alvinegro patinar no Brasileirão, com apenas cinco pontos e já a oito do líder, Palmeiras.

Apesar do evidente problema defensivo, Paiva tem evitado fazer críticas direcionadas ao setor. No domingo, após a derrota para o Atlético-MG, no Mineirão, ele foi indagado sobre o excesso de gols sofridos e negou que isso seja o motivo da má campanha.

— Os resultados refletem uma coisa, as atuações refletem outra. Os jogos que ganhamos até performamos pior. Fomos mais eficazes nesses momentos. Houve jogos em que nós jogamos pior e conseguimos ganhar — disse o treinador.

Paiva cita bom desempenho da defesa do Botafogo nos dois primeiros jogos

Depois, ele Paiva que houve falhas no empate por 2 a 2 com o São Paulo, mas logo usou o contexto todo do campeonato para minimizar os problemas defensivos.

— Contra o São Paulo foi muito boa exibição da nossa parte em termos ofensivos. Em termos defensivos, de fato, estivemos com uma equipe muito espaçada em alguns momentos e depois, com alguns erros claros, acabamos quase por oferecer gols ao adversário. Mas também é verdade que nós começamos muito bem o torneio. Os dois primeiros jogos do campeonato, zero gols sofridos. Acho que isso não acontecia há um monte de tempo no campeonato para o Botafogo — pontuou Renato Paiva.

Ainda sem poder contar com Bastos, que se recupera de lesão no joelho e quase não atuou nesta temporada, o Botafogo tenta melhorar o entrosamento entre Jair e Alexander Barboza. Para completar, o argentino não atuou diante do Atlético-MG por causa de um incômodo muscular.