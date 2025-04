Alex Telles pregou união após a derrota do Botafogo diante do Altético-MG, no Campeonato Brasileiro. O lateral-esquerdo reconhece que o momento não é positivo, mas ponderou dizendo que o grupo dará a volta por cima.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

- Nós não fugimos da responsabilidade. O momento não é bom, não é positivo, nós sabemos disso. Mas a única coisa que eu posso falar é que não é o momento de desunir, é o momento de continuar unidos. O clube, por algum momento, já passou nessa situação do soube reverter. Ano passado, da mesma forma, tivemos uma sequência até a final do campeonato, não tão positiva, e revertemos. Temos elenco para isso, temos trabalho pra isso - afirmou Alex Telles. E completou:

- Repito, não é o momento de desunião, nem da nossa torcida, nem nossa, nem a gente ninguém. O momento de baixar a cabeça, trabalhar, falar o menos possível e botar a vitória já quarta-feira.

continua após a publicidade

Cuello marcou o gol da vitória do Atlético-MG sobre o Botafogo (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

O Botafogo volta a campo na quarta-feira (23) para enfrentar o Estudiantes, na 3ª rodada do Grupo A da Libertadores. O Alvinegro viaja até a Argentina, onde enfrenta o adversário, às 21h30, no Estadio Jorge Luis Hirschi, em La Plata.

Pelo Brasileirão, o Botafogo fará o primeiro clássico na competição. O Alvinegro reencontra o Fluminense, às 21h de sábado (26), no Estádio Nilton Santos. A partida é válida pela 6ª rodada.

continua após a publicidade

➡️ Atlético-MG x Botafogo: qual SAF tem o dono mais rico?