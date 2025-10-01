Botafogo recebe o Bahia com tabu a quebrar em confronto direto por vaga na Libertadores

O Botafogo volta a campo nesta quarta-feira (1/10), no Nilton Santos, para mais um confronto direto por vaga na próxima Libertadores. Desta vez, o Glorioso receberá o forte Bahia, que tem sido "pedra no sapato" desde a temporada passada, para abrir vantagem e voltar aos trilhos na temporada.

São dois tropeços que tiraram do Alvinegro o ingresso ao G-4 do Campeonato Brasileiro: empate sofrido no fim contra o Grêmio e derrota por 2 a 0 para o Fluminense, dando fim a uma sequência de oito vitórias. Agora, aproveitar o mando de campo será fundamental.

Botafogo sofre contra o Bahia

A última vitória do Botafogo sobre o Esquadrão aconteceu na edição de 2023, no Nilton Santos, pelo placar de 3 a 0, com dois gols de Diego Costa e um de Luis Henrique. Desde então, a equipe nordestina sobra no confronto.

Em 2024, ano mágico da SAF com títulos da Libertadores e do Brasileirão, o Botafogo não conseguiu vencer o Bahia. Foram quatro jogos, sendo duas vitórias e dois empates — no encontro no mata-mata, decidindo em Salvador, o Tricolor eliminou o Alvinegro da Copa do Brasil na fase oitavas de final.

No encontro do primeiro turno, ainda sob o comando do português Renato Paiva, o Botafogo jogou mal e perdeu pelo placar de 1 a 0. Cauly fez o gol da vitória do Bahia na Arena Fonte Nova.

Bahia venceu o Botafogo no primeiro turno do Brasileirão (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

