Botafogo

Torcedores do Botafogo protestam contra Textor: ‘Palhaço e vigarista’

Membros de torcida organizada vão ao Nilton Santos durante treino da equipe

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 30/09/2025
22:36
John Textor, dono da SAF do Botafogo (Foto: Jhony Pinho/AGIF)
John Textor, dono da SAF do Botafogo (Foto: Jhony Pinho/AGIF)
Torcedores do Botafogo realizaram um protesto em frente ao estádio Nilton Santos no início da noite desta terça-feira (30), em meio à sequência de resultados ruins do time. Integrantes de uma torcida organizada foram ao local durante o treino e levaram faixas e cartazes contra a diretoria e John Textor.

Os presentes levaram faixas com recados ofensivos ao dono da SAF alvinegra e críticas ao trabalho feito durante a temporada de 2025. Entre as mensagens, estavam as frases: “Clown and swindler" (Palhaço e vigarista, em inglês) e “Planejamento de m…”. O grupo pretendia ter contato com jogadores e dirigentes após o treinamento desta tarde.

O clube, por sua vez, já trabalhava com a possibilidade de manifestações desde duas semanas atrás e reforçou a segurança no CT Espaço Lonier.

A relação com a torcida vem sendo marcada por protestos desde as eliminações para a LDU, na Libertadores, e para o Vasco, na Copa do Brasil. No Brasileirão, o Botafogo ocupa a quinta posição, com poucas chances de título. Além disso, caso não consiga vaga na Libertadores, a equipe ficará fora também da Copa do Brasil de 2026, já que não conseguiu a classificação via Campeonato Carioca.

O próximo compromisso do Glorioso será nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), contra o Bahia, no Nilton Santos, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Textor, dono do Botafogo, vendeu recentemente suas ações do Crystal Palace (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)
John Textor, dono da SAF do Botafogo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

