Botafogo sai de setembro com lições e desconfiança

Chegou ao fim o péssimo mês de setembro para o Botafogo, que viu o desempenho despencar no Campeonato Brasileiro e colocar sob pressão o trabalho de Davide Ancelotti. Ainda que siga bem avaliado e com a confiança da diretoria, o técnico já não conta com o prestígio da torcida.

O Botafogo viveu em setembro momentos que levantaram dúvida sobre o trabalho e questionamentos em cima do planejamento da SAF. No último mês, a equipe acumulou mais um fracasso no ano, que foi a eliminação para o Vasco na Copa do Brasil, torneio em que era considerado um dos favoritos por chaveamento e devido às quedas de outros times de maior investimento — como Flamengo e Palmeiras.

Ao todo, foram cinco partidas pelo Campeonato Brasileiro e apenas uma vitória, contra o Atlético-MG, em casa. Os destaques negativos vão para a derrota para o São Paulo por 1 a 0, no Morumbi, com uma das piores atuações de 2025, e o empate por 3 a 3 com o Mirassol mesmo após abrir vantagem de 3 a 0 no Rio de Janeiro.

Botafogo levou empate do Mirassol após abrir 3 a 0 em casa (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Na condição de visitante, o gol sofrido nos últimos minutos contra o Grêmio, cedendo o empate, e a derrota para o Fluminense tiraram a vaga no G-4. O Botafogo só dependia das próprias forças, mas tropeçou e não conseguiu ultrapassar o Mirassol.

Botafogo não consegue engrenar no Brasileirão

Foram cinco pontos somados de 15 disputados, que deixaram o Alvinegro na quinta colocação com 40, registrando um aproveitamento de 33%. E evolução é algo que preocupa.

Isso porque o time tem passado longe de manter um nível alto de performance. Os problemas nas escalações complicam Davide Ancelotti, que não consegue repetir equipes titulares e formações para definir um estilo de jogo.

A missão para outubro é voltar aos trilhos, também com compromissos complicados pela frente. O Botafogo volta a campo nesta quarta-feira (1) contra o Bahia, em casa, e depois jogará contra Internacional (fora), Flamengo (em casa), Ceará (fora) e Santos (em casa).