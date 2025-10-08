Textor, dono do Botafogo, confirma saída de diretor da Eagle Football

Nesta quarta-feira (8), a Eagle Football Holdinds (EFH), empresa de John Textor, dono da SAF do Botafogo, oficializou a saída do então diretor independente Christopher Mallon, com data para desligamento no dia 15. O profissional enviou mensagem ao grupo se despedindo após cerca de cinco meses na posição.

— Após alguns meses intensos desde minha nomeação como Diretor Independente da Eagle Holdings Bidco Limited, venho informar que deixarei o conselho da Bidco a partir de 15 de outubro. Durante esse período, minha equipe e eu tivemos o prazer de trabalhar com diversos stakeholders para concluir a venda das ações do Crystal Palace, alcançar uma situação financeira estável para o Olympique Lyonnais e realizar uma ampla revisão da posição financeira do grupo. Agora é o momento certo para uma nova equipe assumir e levar a Eagle a um novo patamar. Desejo o melhor para todos os grandes clubes e colaboradores que fazem parte do Grupo Eagle — disse Mallon.

O diretor ingressou no conselho da Eagle Football em maio para fiscalizar a parte financeira do Lyon, da França. Ele, especialista em gestão de crise e governança, teve o nome indicado para a mesma função na SAF do Botafogo, o que foi recusado por Textor.

Christopher Mallon também teve papel fundamental nas últimas etapas da Eagle para venda do Crystal Palce, da Inglaterra. CEO e presidente da EFH, John Textor agradeceu pelos serviços prestados.

Christopher Mallon deixou a Eagle Football, de John Textor (Foto: Divulgação)

— Gostaríamos de agradecer a Chris Mallon por seus incansáveis esforços como diretor da Eagle Football. Chris e sua equipe se juntaram a nós em um momento de grande transição, quando concluímos com sucesso nossa saída do investimento no Crystal Palace e garantimos a continuidade do Olympique Lyonnais na Ligue 1, classificando-se novamente para a UEFA Europa League. A saída de Chris coincide com a conclusão de uma fase inicial e significativa de trabalhos, conforme originalmente planejado pelo conselho da Eagle Football. Somos sinceramente gratos por seu serviço e por suas realizações.

Um novo diretor independente, indicado pelo fundo Ares, acionista da Eagle, será definido em breve. O nome do profissional passará pelo crivo de John Textor.

Disputas no Botafogo com Mallon

Mallon foi um dos braços incluídos pelo grupo britânico para acompanhar de perto as movimentações no Botafogo e participar das decisões. Ele chegou a indicar ao Associativo a retirada de John Textor do quadro da gestão por "irregularidades financeiras".

O advogado escocês foi personagem central do imbróglio nos últimos meses. Foi Mallon quem assinou carta endereçada ao presidente João Paulo Magalhães negando dívida da Eagle com a SAF, quem indicou necessidade de uma assembleia para debate sobre influência de John no dia a dia e negou o poder do estadunidense de representar a Eagle. Ele vinha controlando o conselho geral da empresa.