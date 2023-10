O zagueiro de 25 anos é uma das grandes referências de um Botafogo que é líder absoluto e tem a melhor defesa do Brasileirão. Titular absoluto, Adryelson possui média de 1,9 interceptações por partida, é líder isolado de rebatidas no Brasileirão (282) e o terceiro melhor em defesas pelo Botafogo (15 em 25 jogos), atrás somente de Victor Cuesta (15 em 24 jogos) e do goleiro Lucas Perri (84), conforme dados do Footstats e do Sofascore. Na partida contra o Fluminense, o maranhense saiu de campo com a maior nota Sofascore entre os jogadores de linha, 8.0.