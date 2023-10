Nesta temporada, o cenário foi idêntico. As duas primeiras vitórias do Glorioso foram por 1 a 0, uma pelo Carioca e outra pelo Brasileirão. Agora, pelo segundo turno do nacional, o Botafogo confirmou pela terceira vez na história o feito no confronto. Com gols de Junior Santos e Tiquinho Soares, o time bateu o Fluminense por 2 a 0 a garantiu 100% de aproveitamento com o finalista da Libertadores.