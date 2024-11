Mistério no treino e AeroFogo: Botafogo se despede do Rio antes de decisões

Nesta semana, o Botafogo encara os dias mais importantes do ano. O Glorioso enfrenta o Palmeiras, no Allianz Parque, pela 35ª rodada do Brasileirão, em duelo que vale a liderança do campeonato. No sábado (30), o Alvinegro joga a final da Libertadores, contra o Atlético-MG, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires.

continua após a publicidade

➡️ O que explica a queda de rendimento ofensivo do Botafogo?

Nesse sentido, o planejamento do clube rumo às duas finais começou nesta tarde. Após treinamento no Nilton Santos durante toda a tarde, o elenco viajará a São Paulo à noite, para o jogo contra o Palmeiras. Todos os jogadores, incluindo os que não serão relacionados para as partidas, vão viajar e participar dos treinos, preleções. Além disso, a torcida fará uma festa para jogadores no estádio do clube antes da ida para o aeroporto.

Por logística, a delegação do Botafogo vai dormir em São Paulo independentemente do resultado contra o Palmeiras. O elenco viajará a Buenos Aires na quarta-feira de manhã (27), com tendência de chegada na Argentina no início da tarde do mesmo dia. As regras da Conmebol obrigam que os clubes finalistas estejam no local da final com três dias de antecedência ao jogo.

continua após a publicidade

Empatados em pontos no Brasileirão, o Alvinegro precisa deixar a ansiedade para trás contra o Palmeiras, e reencontrar o caminho das vitórias no jogo mais importante do campeonato até aqui. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília), nesta terça-feira (26). Depois, a primeira final continental da história do clube será contra o Atlético-MG, no sábado (30), às 17h.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Botafogo