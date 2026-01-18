Na segunda rodada do Campeonato Carioca, neste domingo (18), o Botafogo entrou em campo com uma equipe formada por jogadores do sub-20, inclusive peças que atuaram no sábado (17), pela Copinha. Os garotos começaram bem e abriram o placar, mas uma expulsão na primeira etapa fez com que cedessem a vitória ao Sampaio Corrêa.

Mesmo com a inferioridade numérica na maior parte do tempo, o time alvinegro não se intimidou e lutou até o final para buscar o resultado. Diante da atuação corajosa, o goleiro Raul, capitão e mais velho entre os relacionados, exaltou a postura de seus companheiros.

— Campo complicado de trabalhar, mas enfim, faz parte do campeonato e, cara, eu acho que eu não posso deixar de destacar a meninada, o que eles fizeram aí, amanhã já tá todo mundo viajando pra São Paulo novamente, estavam fazendo bate-volta. Eu como mais experiente dentro desse grupo aqui, acho que é importante destacar isso, ver que o Botafogo está bem servido com a equipe Sub-20 e todo o restante da base, então isso me deixa feliz. E eu acho que na Copa São Paulo eles vão longe.

A viagem para São Paulo a que Raul se refere é por conta da Copinha. No sábado (17), o Glorioso venceu o Itaquá com diversos nomes que estiveram em campo diante do Sampaio Corrêa, como Kauan Toledo, titular em ambos. Depois do jogo, ele e outros companheiros viajam de volta para a capital paulista, onde enfrentam o São Paulo pelas quartas de final. A decisão é nesta segunda-feira, às 21h (de Brasília).

