imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Expulsão em Sampaio Corrêa x Botafogo repercute: 'Azar'

Lance aconteceu durante o primeiro tempo do confronto

Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/01/2026
21:48
Botafogo e Sampaio Corrêa se enfrentam pelo Campeonato Carioca (Foto: Daniel Brasil/Código 19/Gazeta Press)
Botafogo e Sampaio Corrêa se enfrentam pelo Campeonato Carioca (Foto: Daniel Brasil/Código 19/Gazeta Press)
O primeiro tempo do confronto entre Botafogo e Sampaio Corrêa, deste domingo (18), em Saquarema, pela segunda rodada do Carioca, foi marcado por uma expulsão. A punição aconteceu aos 27 minutos, quando o lateral Rogerinho, do Glorioso, fez uma falta dura em Ewerton Potiguar.

O lance foi marcado por ser acidental. Em meio a uma disputa de bola, o atleta do Botafogo acabou atingindo o adversário com a sola da chuteira na região do joelho. O árbitro Júlio Cesar de Oliveira não hesitou em aplicar o cartão vermelho no lance.

Nas redes sociais, torcedores do Botafogo lamentaram o lance. Além de destacarem o grau acidental da jogada, parte da torcida também lamentou o fato da punição ter complicado a partida para o clube. O Alvinegro vencia o confronto por 1 a 0, e viu o Sampaio Corrêa empatar o confronto minutos após a expulsão. Veja a repercussão abaixo:

