Em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Carioca, o Botafogo foi derrotado por 2 a 1 pelo Sampaio Correa. Kauan Toledo abriu o placar para o Glorioso, que teve um jogador expulso ainda no primeiro tempo, e sofreu a virada com gols de Rodrigo Andrade e Lucas Marreta.

Com isso, o Alvinegro estaciona com três pontos, mas fica na segunda colocação do Grupo B. O próximo duelo será contra o Volta Redonda, na quarta-feira (21), no Nilton Santos, às 19h.

Como foi o jogo

Os garotos do Botafogo começaram o jogo com intensidade e abriram o placar logo aos 5 minutos. Arthur Izaque brigou pela bola e chutou cruzado para Kauan Toledo ampurrar para dentro. Aos 11, foi a vez do Sampaio Corrêa ameaçar em chute de Guilherme, que por pouco não teve desvio de Iacovelli para empatar o jogo.

Atrás no placar, o time da casa passou a ter mais ações ofensivas nos minutos seguintes, rondando a área botaguense e tentando criar suas chances em cruzamentos e batidas de longe. A melhor chance veio aos 26, em jogada trabalhada que culminou em finalização para longe de Rodrigo Andrade.

Em meio a pressão do Sampaio Corrêa, Rogerio deu entrada dura em Potiguar e foi punido com cartão vermelho. No lance seguinte, Rodrigo Andrade voltou a finalizar, desta vez de cabeça, acertando o pé da trave de Raúl. O gol estava maduro e saiu justamente dos pés do camisa 25, que recebeu na área, dominou e chutou sem chance para Raul. Depois disso, o Galo teve mais duas chances de virar, mas foi para o vestiário com o empate.

Botafogo e Sampaio Corrêa se enfrentam pelo Campeonato Carioca (Foto: Daniel Brasil/Código 19/Gazeta Press)

O Sampaio voltou do intervalo com o mesmo impeto que terminou o primeiro tempo, sendo dominante nos minutos iniciais, enquanto o Botafogo tentava não se acoar com um jogador a menos. Depois de duas chances, a virada veio aos 5 minutos, após bate-rebate na área, Lucas Marreta pegou a sobra e fez o segundo da equipe de Saquarema.

Depois de sofrer a virada, o time de azul se manteve no controle no jogo, administrando o resultado e buscando as melhores chances para ampliar o placar. Mesmo com um a mais e encontrando os espaços, não foram eficientes nas conclusões das jogadas.

Sampaio Corrêa x Botafogo

Campeonato Carioca, 2ª rodada

Domingo, 18 de janeiro de 2026, às 20h30 (de Brasília)

Lourivaldão, Saquarema-RJ

Gols: Kauan Toledo (5/1T), Rodrigo Andrade (39/1T); Lucas Marreta (5/2T)

Cartão amarelo: Raúl (BOT), Pablo (SCF), Gabriel Justino (BOT), Potiguar (SCF), Alexandre (SCF), Rodrigo Bellão (BOT), Caio Valle (BOT), Daniel (SCF), Danillo (BOT)

Cartão vermelho: Rogerio (BOT)

Arbitragem: Júlio Cesar de Oliveira

Assistentes: Carlos henrique Cardoso de Souza e Danilo Oliveira da Silva

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda

Escalações

Botafogo: Raúl; Rogério, Danillo, Justino e Gabriel Abdias; Marquinhos, Bernardo Valim e Felipe Januário (Lucas Camilo); Kauan Toledo (Matheus Fortunato), Caio Valle (Samuel Alves) e Arthur Izaque (Matheusinho). Técnico: Rodrigo Bellão

Sampaio Corrêa: Zé Carlos, Lucas (Marcelinho), Daniel, Marreta, Guilherme (Elias), Pablo (Magno), Alexandre (Brayan), Rodrigo Andrade, Iacovelli, Octávio e Ewerton Potiguar (Luan Gama). Técnico: Alfredo Sampaio.

