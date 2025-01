O Vitória anunciou, na tarde desta terça-feira (7), a contratação de Hugo. O lateral-esquerdo chega por empréstimo do Botafogo até o fim deste ano. O vínculo entre as partes prevê a possibilidade de opção de compra ao fim do período por US$ 2 milhões (cerca de R$ 12,3 milhões).

Durante o empréstimo, o clube rubro-negro pagará 100% do salário do atleta.

Revelado pelo Botafogo em 2020, Hugo disputou 33 partidas com a camisa alvinegra no ano passado, que terminou com as conquistas da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Além disso, marcou dois gols e deu sete assistências.

O jogador de 23 anos perdeu espaço com a contratação de Alex Telles. Ele chega ao Vitória para brigar por posição com Lucas Esteves, um dos destaques da equipe de Thiago Carpini. O treinador, aliás, solicitou a contratação do alvinegro e foi fundamental para o desfecho do negócio.

Botafogo empresta Hugo ao Vitória (Foto: Divulgação/Vitória)

Botafogo deve sofrer outra saída nos próximos dias

Após acertar o empréstimo de Hugo, o Botafogo pode perder um outro jogo, este em definitivo, nos próximos dias. Afinal, o clube carioca pretende envolver o atacante Tiquinho Soares na negociação por Jair, zagueiro do Santos. O cenário, no entanto, não é aprovado por torcedores do Glorioso.