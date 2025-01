CEO do Botafogo faz acusação contra rivais: ‘Mentem números’

Thairo Arruda, CEO do Botafogo, foi um dos representantes da diretoria do Glorioso na apresentação da parceria com a VBet, a nova patrocinadora máster do clube. Na cerimônia, o dirigente aproveitou o espaço para criticar clubes do futebol brasileiro.

Além de enaltecer o maior patrocínio da história do Botafogo, Thairo Arruda provocou os rivais do Glorioso no cenário nacional, afirmando que os clubes da elite do país mentem sobre os valores dos patrocínios.

— Vou falar para todo mundo entender em claro e bom-tom. Sabe esses rankings de patrocinadores que existem na internet? É tudo mentira! Os clubes do Brasil mentem os números para falar que são os maiores. Não são. O Botafogo com a VBet é top-5 do Brasil, com total segurança. Esses rankings que têm por aí não valem nada, o que vale é o contrato assinado — alfinetou.

Lista de maiores patrocínios máster dos clubes do Brasileirão 2025 💰

Flamengo: Pixbet (R$ 105 milhões por ano)

Corinthians: Esportes da Sorte (R$ 103 milhões por ano)

Palmeiras: Crefisa (R$ 81 milhões fixos, com possibilidade de saltar para R$ 120 milhões com bônus esportivos previstos no contrato)

Vasco: Betfair (R$ 70 milhões por ano)

Botafogo: Vbet - (R$ 55 milhões)

São Paulo: SuperBet (R$ 52 milhões)

Fluminense: SuperBet (R$ 52 milhões)

Quem é Thairo Arruda?

No cargo de CEO, Thairo Arruda está presente na gestão do Botafogo desde 2022. O dirigente é responsável pela implementação do plano estratégico e lidera o departamento corporativo de John Textor no clube. Além do Glorioso, ele atua na indústria do futebol por meio de duas empresas de inovação.

