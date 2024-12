Com nove saídas confirmadas do elenco vitorioso de 2024, o Botafogo segue em busca do seu primeiro reforço para a próxima temporada. O meia Bitello, do Dínamo de Moscou, é o principal alvo do Alvinegro, mas apesar da vontade do jogador, as negociações entre as partes esbarram em entraves do exterior.

continua após a publicidade

▶️ Restrospectiva 2024: Botafogo enterra fantasmas em melhor temporada de sua história

▶️ Destaque do Santos, Jair rejeita proposta milionária do Botafogo

A vontade do atleta de 24 anos é deixar a Rússia devido as guerra. O jogador avisou ao clube que não deseja permanecer, mas o Dínamo não deseja negociar o meia. Na época, os russos pagaram cerca de € 10 milhões pelo jogador e eles entendem que o mercado olha muito bem o perfil de Bitello.

Para tentar avançar nas negociações, o Botafogo ofereceu os mesmos € 10 milhões (R$ 64 milhões) para buscar a liberação junto ao clube russo. A informação foi primeiramente dada pelo "OGlobo" e confirmada pelo Lance!.

continua após a publicidade

No Botafogo, Bitello é visto como uma opção a Almada, que deve estar de saída do Glorioso rumo ao futebol europeu. Desde que chegou ao Dínamo, o jogador atuou em 46 partidas, marcou 11 gols e deu nove assistências.

Além do Alvinegro, Bitello também desperta o interesse do Flamengo, que já tentou o jogador em duas oportunidades anteriores, mas não conseguiu chegar a um acordo com Dínamo. Mas, agora, a partir do aviso do jogador do interesse de deixar o país, a situação é diferente. Em sua vontade retornar ao Brasil, o jogador também tem conversas com outros clubes brasileiros em andamento.

continua após a publicidade

Apesar de ainda ter mercado na Europa e despertar o interesse de clubes na Alemanha e Inglaterra, mas por conta da guerra, os países não fazem, hoje, negócio com a Rússia. Segundo apuração do Lance!, a negociação para a liberação do meia é considerada difícil, mas ambas as partes estão dispostas a buscar o acerto. A única certeza é que o jogador não fica no clube russo para a próxima temporada.

Os números de destaque de Bitello na Europa

8 participações em gols em 14 jogos pela Liga; 4 assistências nos 2 primeiros jogos 18 jogos, 1 gol e 7 assistências 3x na equipe da semana pelo SofaScore Em todos os jogos que Bitello teve participações em gols, o Dínamo Moscou venceu a partida.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo