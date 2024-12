Destaque do Santos, Jair rejeita proposta milionária do Botafogo

O Botafogo segue em busca do primeiro reforço para 2025. O Alvinegro aumentou a proposta pelo zagueiro Jair, do Santos, e agradou a diretoria do Peixe, mas esbarrou no desejo do jogador santista. O clube carioca ofereceu cerca de R$ 77,5 milhões, além de uma troca envolvendo dois jogadores importantes do elenco: Danilo Barbosa e Tiquinho Soares.

Segundo apuração do Lance!, o atleta de 19 anos não quer se transferir para outro clube brasileiro neste momento e buscar partir rumo à Europa na próxima temporada. A negociação era considerada difícil pois mesmo que Jair desse o aval, o Santos teria ainda que se acertar com Danilo Barbosa e Tiquinho Soares antes de concluir a operação.

O Botafogo também faz movimentações para a contratação do meia Bitello, ex-Grêmio e atualmente no Dínamo de Moscou. Com acerto entre as partes, a negociação agora depende da aprovação do clube russo.

Jair pelo Santos

O zagueiro estreou como titular em julho, na vitória por 1 a 0 sobre a Chapecoense, pela Série B do Brasileirão, e desde então não perdeu mais a posição. Foram 22 jogos, todos eles entre os 11 iniciais do Santos. Durante o ano, o Peixe rejeitou propostas de grandes clubes, como o Porto. Os portugueses tiveram uma oferta de 12 milhões de euros rejeitada pelo Alvinegro Praiano.

