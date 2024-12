Com sete jogadores, Botafogo domina seleção da América

Nesta terça-feira (31), o jornal uruguaio "El País" anunciou os vencedores do prêmio "Rei da América", melhor treinador e uma seleção com os melhores jogadores do continente. Em uma eleição com 244 jornalistas, o '11 ideal' da América conta com atletas de cinco nacionalidades e sete jogadores do Botafogo.

continua após a publicidade

▶️ Luiz Henrique, do Botafogo, é eleito Rei da América 2024

▶️ Campeão pelo Botafogo, Artur Jorge é eleito melhor treinador da América

O atual campeão da Libertadores levou a ampla maioria dos votos para o seu elenco estrelado para o time ideal: o goleiro John Víctor , os zagueiros Alexander Barboza e Alex Telles , o meio-campista Marlon Freitas e os atacantes Jefferson Savarino , Thiago Almada e Luiz Henrique.

Ao mesmo tempo, a seleção conta também com Rodrigo Battaglia, do Atlético-MG e Juan Fernando Quintero, do Racing, e é representado por cinco países do continente sul-americano com jogadores do Brasil, Argentina, Uruguai, Colômbia e Venezuela.

continua após a publicidade

Time ideal

John (Botafogo), Gastón Martirena (Racing), Rodrigo Battaglia (Atlético-MG), Alexander Barboza (Botafogo) e Alex Telles (Botafogo); Marlon Freitas (Botafogo), Leo Fernández e Juan Quintero (Racing); Savarino (Botafogo), Thiago Almada (Botafogo) e Luiz Henrique (Botafogo).

Além da seleção ideal do continente, Luiz Henrique foi eleito o Rei da América 2024, com128 votos (52%), em eleição que contou com a participação de 244 jornalistas esportivos. Savarino ficou em segundo lugar com 10% dos pontos. O atacante concorria à premiação junto com mais dois jogadores alvinegros: Thiago Almada e Igor Jesus. Além de Lionel Messi e Léo Hernández, do Peñarol. É a primeira vez que um atleta do Glorioso vence a categoria. Artur Jorge foi eleito o melhor treinador.

continua após a publicidade

Os 20 mais votados para o onze ideal da América 2024

Luiz Henrique | Brasil -192 Alexander Barboza | Argentina -181 Leonardo Fernández | Uruguai -144 Jefferson Savarino | Venezuela - 138 Alex Telles | Brasil - 136 Thiago Almada | Argentina - 130 Marlon Freitas | Brasil - 123 Juan Fernando Quintero | Colômbia -107 Gastón Martirena | Uruguai - 104 John Víctor | Brasil - 102 Rodrigo Battaglia | Argentina - 89 Igor Jesus | Brasil - 88 Adrián Martínez | Argentina - 68 Fabricio Bustos | Argentina - 54 Gerson | Brasil - 44 Santiago Sosa | Argentina - 39 Guilherme Arana | Brasil - 35 Gabriel Arias | Chile - 34 Vitinho | Brasil - 32 Deyverson | Brasil - 31

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo