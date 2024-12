O ano de 2024 não foi apenas histórica para o Botafogo, mas também para Luiz Henrique, principal jogador do clube na temporada. Depois de estrear pela Seleção Brasileiro e ser campeão da Libertadores e do Brasileirão pelo Alvinegro, o camisa 7 despertou o interesse de clubes europeus, entre eles a Fiorentina, da Itália. A informação foi primeiramente dada pelo jornalista Fabrizio Romano e confirmada pelo Lance!.

O clube italiano sinalizou ao Glorioso com um proposta inicial para abrir as conversas pelo jogador, que está valorizado. Luiz Henrique foi eleito o melhor jogador da Libertadores e concorre ao prêmio "Rei da América", que será divulgado na terça-feira (31). Com a camisa alvinegra, o atacante soma 55 jogos disputados com 12 gols e seis assistências.

O jogador chegou ao Botafogo como a contratação mais cara do futebol brasileiro até aquele momento. John Textor investiu cerca de 20 milhões de euros (R$ 106,6 milhões) com metas e bônus, mas que acabou valendo a pena ao fim da temporada.

Até o momento o destino de Luiz Henrique é indefinido. Além da proposta da Fiorentina, o atacante também tem a opção de se transferir para o Lyon, da França - clube de Textor. A equipe italiana entende que é uma negociação difícil já que o camisa 7 é um jogador-chave para o Glorioso.

