Botafogo paga premiação da Libertadores e põe fim ao ‘bicho’ da discórdia

O Botafogo quitou integralmente nesta quarta-feira (15) o valor prometido aos jogadores pela conquista da Libertadores do ano passado. O pagamento do “bicho” foi alvo de controvérsia na última semana, a ponto de os atletas ameaçaram não se reapresentar ao clube na terça. No fim das contas, quase todos eles voltaram ao trabalho normalmente, o prêmio foi pago e o assunto foi dado por encerrado.

O clube recebeu R$ 202 milhões da Conmebol e repassou 40% do valor (R$ 80,8 milhões) aos jogadores, segundo informação do “GE”. O montante foi dividido igualmente entre o elenco.

A polêmica envolvendo o pagamento da premiação aos jogadores do Botafogo incluiu divergência de datas e de valores.

Primeiro, o grupo de jogadores reclamou de atraso no depósito. Em nota oficial, o clube carioca informou que a demora na transferência de valores se deu por trâmites burocráticos — a Conmebol repassara o valor da premiação à CBF em 20 de dezembro, enquanto a entidade brasileira encaminhou ao clube uma semana depois, em meio ao recesso de fim de ano.

Jogadores do Botafogo também questionaram valores

Depois, houve reclamação quanto ao total devido. Isso porque o acordo entre elenco e diretoria foi feito quando um dólar equivalia a algo próximo a R$ 5, mas o título da Libertadores foi conquistado quando a moeda americana já estava cotada a R$ 6.

Na segunda-feira (13), líderes do elenco alvinegro e integrantes da comissão técnica tiveram uma reunião com o dono da SAF do Botafogo, John Textor. No encontro, a data de pagamento e o valor a ser pago foi definido. E, nesta quarta-feira, a questão parece ter sido finalmente resolvida.

