Mercado da Bola: Botafogo tenta atacante brasileiro do Benfica

Em busca por um novo atacante para o elenco, após as saídas de Luiz Henrique e Tiquinho Soares, o Botafogo está tentando a contratação de Arthur Cabral, atualmente na reserva do Benfica. O jogador de 26 anos está no futebol europeu desde 2019 e vê com bons olhos um retorno ao Brasil.

O interesse do Botafogo pelo atacante vem sendo noticiado desde o início do ano, e nesta sexta-feira (24) o jornal português “A Bola” informou que o clube carioca avançou nas negociações com o Benfica. Os portugueses não se opõem à transferência do jogador neste meio de temporada europeia, mas exigem a compra definitiva dos direitos econômicos ou, pelo menos, empréstimo com obrigação de compra.

Arthur Cabral foi adquirido pelo Benfica junto à Fiorentina, da Itália, em 2022. À época, os portugueses desembolsaram 20 milhões de euros (R$ 122,9 milhões, na cotação atual), mas o brasileiro nunca conseguiu se firmar como titular da equipe.

Atualmente, o atacante é apenas uma das opções para a vaga de Gonçalo Ramos no ataque do Benfica. Na atual temporada, ele jogou 23 vezes, mas foi titular em apenas cinco oportunidades. No período, marcou cinco gols.

De olho em albanês, Benfica pode liberar Arthur para o Botafogo

O pouco aproveitamento de Arthur Cabral faz com que o Benfica tente a contratação de um novo jogador para o setor — e por isso o Botafogo tem boas chances de contratar o atacante brasileiro.

Os portugueses estão interessados no albanês Cristian Shpendi, de 21 anos, atualmente no Cesena, da Itália. O clube italiano, por sua vez, exige 15 milhões de euros (R$ 94 milhões) para liberar o atacante.