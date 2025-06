Mateo Ponte valoriza minutos no Botafogo e destaca: ‘Pronto para jogar’

O Botafogo vive o seu melhor momento na temporada 2025. O Alvinegro avançou de fase na Copa do Brasil, garantiu classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores e vem subindo na tabela de classificação do Brasileirão. A grande sequência de jogos tem feito o treinador Renato Paiva utilizar ao máximo o seu elenco e, em alguns momentos, fazer improvisações, com as que fez com Mateo Ponte.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Nas últimas duas partidas do Glorioso, contra Universidad de Chile e Santos, o lateral-direito Mateo Ponte foi acionado e entrou na esquerda. No duelo contra a equipe paulista, ele ainda mudou e terminou a partida na sua posição de origem. Ponte comentou sobre a utilização na esquerda e destacou que o importante é ajudar onde for preciso.

- Eu sempre estou pronto para jogar, seja na direita ou esquerda. O meu principal foco é ajudar o Botafogo, seja da forma que for. Sempre que o treinador quiser me acionar e colocar em campo, eu vou dar o meu máximo para poder, juntamente com os meus companheiros, buscar a vitória para o Botafogo - disse.

continua após a publicidade

Mateo Ponte é um dos jogadores mais utilizados do elenco alvinegro em 2025. Dos 32 jogos do Glorioso até agora, Ponte entrou em campo por 21 vezes. Na Copa do Brasil, é o jogador com mais minutos ao lado de Danilo Barbosa. No Brasileirão, é o jogador que mais foi acionado quando estava no banco — foram 7 vezes.

Botafogo negocia a volta de Gatito Fernández

Nesta quarta-feira (4), o Botafogo faz o seu último jogo antes de partir para os Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo de Clubes. A equipe carioca terá pela frente o Ceará, às 20h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos. Ponte valorizou o momento da equipe e destacou a importância de mais uma vitória para entrar no G-6.

continua após a publicidade

- O nosso time vem com uma sequência muito positiva. Tivemos jogos duros, mas, graças a Deus, conseguimos nos impor e conquistar os nossos objetivos. Temos mais um jogo difícil pela frente, dessa vez em casa, contra o Ceará, que vem fazendo uma boa competição. Contamos com o apoio do nosso torcedor para que a gente possa buscar mais essa vitória e terminar essa primeira perna da competição dentro do grupo dos seis primeiros - concluiu.