Escrito por Lance! • Publicada em 12/08/2024 - 17:05 • Rio de Janeiro

O Botafogo anunciou nesta segunda-feira (12) que todos os ingressos para o confronto contra o Palmeiras no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores já foram vendidos antecipadamente. A bola rola na próxima quarta-feira (14) a partir de 21h30, no Nilton Santos.

Desde o confronto do segundo turno do Brasileirão 2023, os últimos embates entre os clubes se rechearam de polêmicas extracampo e clima rivalidade. A virada de 3 a 0 para 4 a 3 foi o estopim para a queda de rendimento que culminou na perda do título nacional do Alvinegro e alfinetadas entre Leila Pereira e John Textor nos bastidores.

Após a partida, o CEO do Botafogo repudiu o ato dos torcedores, pediu mais amor no futebol e se desculpou com os dirigentes.

– Isso não é o Botafogo. Isso não nos ajuda a vencer, isso não ajuda o time, então eu me desculpo com a Leila e Ednaldo por isso. Tudo é sobre amor, e é essa a mensagem.

A maioria do ingressos foram adquiridos por sócios-torcedores na última semana. A venda para o público geral começou apenas nesta segunda-feira. A carga total de ingressos para os botafoguenses é cerca de34 mil lugares. A torcida mandante ocupa os setores Leste, Sul e Oeste, enquanto o Palmeiras ficará na Sul.