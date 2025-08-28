Adiada por causa da participação do Botafogo no Mundial de Clubes da Fifa, a partida do clube carioca com o Mirassol, pela 12ª rodada do Brasileirão, já tem data definida. Será em 17 de setembro, a partir das 19h30, no Estádio Nilton Santos, no Rio.

A mudança já consta no site da CBF. A data escolhida é originalmente reservada para competições da Conmebol, e naquela mesma semana serão realizados jogos das quartas de final da Libertadores. Eliminado pela LDU nas oitavas, o Botafogo ficou com o calendário livre no período e, assim, pode ter a partida com o Mirassol confirmada.

Será a primeira vez na história que o Botafogo irá encarar o Mirassol, que subiu à Série A do Brasileirão este ano. Os dois times brigam na parte de cima da tabela.

Libertadores definiu data de Botafogo x Mirassol

A definição dos confrontos das quartas de final da Libertadores permitiu ao Departamento de Competições da CBF realizar uma série de adequações nas competições nacionais. Mas a maior delas causou incômodo no Flamengo.

No fim de semana, a entidade publicou mudança nos calendários do Brasileirão e da Copa do Brasil, antecipando o término da principal competição do País e adiando as finais da copa. Isso aconteceu porque Palmeiras, Flamengo e São Paulo, que ainda disputam a Libertadores, já não disputam a Copa do Brasil. Assim, caso algum deles conquiste a competição continental, não haverá sobreposição de datas em dezembro, quando acontece a Copa Intercontinental.

Palmeiras e São Paulo aprovaram a mudança. O clube rubro-negro, contudo, emitiu nota em que se disse prejudicado.