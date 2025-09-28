Marlon Freitas lamenta derrota do Botafogo para o Fluminense: ‘Precisa corrigir’

Capitão do Botafogo, Marlon Freitas lamentou a derrota por 2 a 0 diante do Fluminense neste domingo (28), no Maracanã, pela 25ª rodada do Brasileirão. Em entrevista após o clássico, o meio-campista avaliou o peso do resultado, mas afirmou que o objetivo de brigar pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro segue firme.

— O objetivo continua de pé. Claro que perder um clássico sempre é ruim, não fizemos um bom jogo, a gente sabe disso. É triste, é ruim, mas agora a gente precisa seguir, precisa corrigir, não temos muito tempo para lamentar — disse o volante alvinegro à "Globo".

— Daqui dois dias temos um jogo já, em casa, então é levantar a cabeça, corrigir os erros e seguir. Seguir de cabeça em pé, unido. A gente segue unido, a gente segue junto, é corrigir os erros, continuar se cobrando para a gente fazer um grande jogo na quarta-feira — concluiu.

O próximo compromisso do Botafogo é diante do Bahia, no estádio Nilton Santos, pela 26ª rodada do Brasileirão. O Glorioso é o quinto colocado com 40 pontos, mesma pontuação do Esquadrão de Aço, que vem logo atrás. A bola rola às 21h30 (de Brasília) da próxima quarta-feira (1º).

