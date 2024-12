Marlon Freitas desconversa sobre Artur Jorge no Botafogo: ‘espero que fique’

Artur Jorge está próximo de deixar o Botafogo em 2025. O português possui conversas avançadas com o Al-Rayyan, do Catar, e aguarda o pagamento da multa de 2 milhões de euros (R$ 12,8 milhões na cotação atual) por parte do clube árabe para rescindir com o Glorioso. O volante Marlon Freitas, porém, torce para que a negociação fracasse.

— Eu não sei se confirmou ainda, estou por fora. Espero que ele fique, mas também se for bom para ele, se for bom para o clube também, eu desejo muitas coisas boas para ele. É um cara que eu admiro muito, um cara que me ajudou muito, né, assim, ajudou o Botafogo, o nome dele tá na história, né. Mas vamos ver o que vai acontecer — afirmou o capitão do Botafogo em entrevista ao “SporTV”.

Marlon Freitas e técnico Artur Jorge em entrevista coletiva do Botafogo. (foto: Luis ROBAYO / AFP)

Campeão da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro, Artur Jorge virou alvo de clubes do exterior após o término da temporada e nunca fechou as portas para uma eventual transferência. A postura do treinador, inclusive, foi alvo de críticas por parte da diretoria alvinegra, incluindo John Textor, dono da SAF do Botafogo, que desistiu de negociar a permanência do profissional.

— É, agora é descansar. A diretoria, o clube tá trabalhando. Se for da vontade do Artur e do clube também continuar, eu vou estar muito feliz, porque é um cara que conseguiu dois títulos, uma Libertadores histórica, um título brasileiro que há muito tempo o clube não ganhava. Então assim, espero que tenha um final feliz — finalizou Marlon Freitas, no Jogo das Estrelas, realizado neste sábado, 28, no Maracanã.