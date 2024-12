Botafogo toma decisão sobre disputa do Campeonato Carioca

O Botafogo inicia a temporada de 2025 com uma equipe composta majoritariamente por jovens talentos no Campeonato Carioca. A decisão dará espaço a atletas dos times sub-23 e sub-20, além de jogadores retornando de empréstimo, para os primeiros compromissos pelo estadual.

O Alvinegro, após um ano repleto de compromissos, incluindo a participação na Copa Intercontinental até 11 de dezembro, optou por essa abordagem para as primeiras rodadas do Campeonato Carioca. A equipe se reapresentará no dia 2 de janeiro no Espaço Lonier, CT do clube, sob a liderança de Carlos Leiria, treinador do sub-20, que comandará o time durante as cinco primeiras rodadas do Estadual.

Essa estratégia permite que o Glorioso descanse e se prepare com mais tranquilidade. O retorno do elenco principal está marcado para 14 de janeiro, também no Espaço Lonier, com duas semanas de treinamentos intensivos. O primeiro jogo será contra o Fluminense, na 6ª rodada do Carioca, seguido de um confronto valendo título contra o Flamengo, pela Supercopa, no dia 2 de fevereiro, em Belém.

Além disso, o Botafogo adaptou a formação para a Copa São Paulo de Futebol Júnior, com a equipe sub-17 estreando na competição também no dia 2 de janeiro. O time sub-23, vice-campeão do Brasileirão de Aspirantes, conta com jogadores promissores como Matheus Nascimento e Kauê. Patrick de Paula e Newton, retornando de empréstimo ao Criciúma, reforçam o elenco que disputará a competição de categorias de base mais tradicional do futebol brasileiro.

Primeiros jogos do Botafogo em 2025

11/01 - x Maricá

15/01 - x Portuguesa-RJ

18/01 - x Sampaio Corrêa

22/01 - x Volta Redonda

25/01 - x Bangu

29/01 - x Fluminense

02/02 - x Flamengo