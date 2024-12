Botafogo divulga lista de convocados para a Copinha 2025; veja

O Botafogo divulgou nesta quinta-feira (26) a relação dos atletas inscritos para disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025, entre os dias 2 e 25 de janeiro. O Alvinegro está no Grupo 1, ao lado de Votuporanguense-SP, Fast Clube-AM e Floresta-CE, com sede em Votuporanga-SP, e entra em campo no primeiro dia da competição.

Com o histórico ano de 2025 da equipe principal, conquistando o campeonato Brasileiro e Libertadores, além de disputar a Copa Intercontinental da FIFA, a equipe para o campeonato Carioca de 2025 será formada por alguns atletas do profissional, Sub-23 e Sub-20. Desta maneira, para a Copinha, os atletas que viajam para a competição terá por sua maioria de jogadores mais jovens da categoria Sub-17, semifinalistas do Brasileirão, e atletas em primeiro ano de Sub-20, campeões do Torneio OPG.

Confira os inscritos

GOLEIROS

CRISTIANO (2005)

JOAQUIM (2006)

LUIZ FABIANO (2005)

ZAGUEIROS

KAUÃ BRANCO (2006)

MARQUINHOS (2007)

PAULO GUSTAVO (2005)

PIMENTA (2006)

RYAN (2005)

LATERAIS-ESQUERDOS

JOÃO PEDRO (2006)

KAIQUE PEREIRA (2007)

LUCYO (2006)

LATERAIS-DIREITOS

FELIPE JANUÁRIO (2007)

KAUÊ LEONARDO (2005)

RODRIGO GUET (2006)

VOLANTES

JOSIMAR (2005)

JUSTINO (2006)

KAIO SANTOS (2006)

MURILO (2005)

MEIO-CAMPISTAS

BERNARDO VALIM (2006)

CAIO VALLE (2007)

CAUÃ ZAPPELINI (2007)

CHARLES (2004)

LUCAS CAMILO (2006)

ATACANTES

IAGO (2007)

KAIKY SILVA (2006)

KAUAN TOLEDO (2006)

KAYKE (2006)

LUCAS SANTOS (2005)

RAFAEL LOBATO (2006)

WELITON (2005)

Jogos do Botafogo na fase de grupos

02/01 - 21H30 | Botafogo x Fast Clube-AM - Arena Plínio Marin | Transmissão: Sportv

05/01 - 19H | Floresta-CE x Botafogo - Arena Plínio Marin | Transmissão: CazéTV

08/01 - 19H | Votuporanguense-SP x Botafogo - Arena Plínio Marin | Transmissão: Sportv

Troféu da Copinha. (Foto: Divulgação / FPF)

