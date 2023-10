-É minimamente precário que um árbitro num link de uma notícia, com base em uma leitura labial sabe-se lá feita por quem, colocar em súmula que algo aconteceu. Com todas as vênias, entende a defesa do Botafogo que o árbitro na redação da súmula deve se ater ao que ele vê, ao que aconteceu no campo de jogo – afirmou o advogado, que conseguiu convencer os auditores.