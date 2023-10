Representante do time vencedor do Campeonato Carioca de 1957, que detém o feito de maior goleada em finais entre equipes profissionais do torneio, no qual o Botafogo derrotou o Fluminense por 6 a 2 e parceiro de equipe de nomes como Garrincha, Nilton Santos e Quarentinha, Ney Rosa integra a lista de jogadores históricos do clube. Além disso, o lateral incorpora a equipe apelidada de "Esquadrão Imortal", que foi base da Seleção Brasileira nas Copas de 1958 e 1962, bicampeões do Torneio Rio-SP (1962 e 1964), Campeões do Torneio de Paris (1963) e Tricampeões Carioca (1957, 1961, 1962).